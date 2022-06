Pistocchi: “Carboni e Casadei in prima squadra? Quando c’era Zaniolo dissi ad Ausilio…”

La posizione del giornalista sportivo sull'opportunità di inserire giocatori giovani in prima squadra

Un tifoso ha interpellato Maurizio Pistocchi in merito all'opportunità che potrebbe sfruttare l'Inter inserendo in rosa alcuni dei suoi talenti della Primavera. Si parla per esempio di Carboni e di Casadei. "Se Klopp inserisce due diciottenni in partite di Champions, perché l'Inter non dovrebbe puntare su due promesse come Carboni e Casadei come possibili elementi della rosa? Senza spendere soldi altrove?". Il giornalista sportivo ha risposto così: "Con me sfondi una porta aperta: quando Zaniolo era all'Inter dissi più volte ad Ausilio che era da prima squadra. Ma gli allenatori non hanno coraggio".