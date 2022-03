Pistocchi: “Ecco la colpa dell’errore di Guida in Toro-Inter e non solo”

Così il giornalista: "Dopo il famoso rigore Dumfries/Alex Sandro il designatore arbitrale Rocchi disse (testuale) “Basta rigorini”"

"Dopo il famoso rigore Dumfries/Alex Sandro il designatore arbitrale Rocchi disse (testuale) “Basta rigorini”. Questa è la genesi e la colpa del grave errore di Guida (e soprattutto del var Massa) in Torino-Inter e di tutti gli altri errori venuti dopo visti nelle ultime giornate". Questo il commento su Twitter di Maurizio Pistocchi, giornalista, dopo il rigore non concesso ieri in Torino-Inter e su tutti gli altri errori degli arbitri nelle ultime settimane.