Pistocchi, c’è un aggiornamento in casa Inter: “Conte aspetta di incontrare Zhang per…”

Sono ore di attesa, anche piuttosto trepidante, in casa Inter . Antonio Conte , cha ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri, proseguirà il percorso? La situazione, rispetto alla giornata di ieri, appare ancora incerta. La società si sta guardando in giro nel caso dovesse sostituire il tecnico fresco di scudetto. Ma non è ancora escluso un chiarimento (Villa Bellini docet).

Maurizio Pistocchi ha appena condiviso un aggiornamento in merito: "Antonio Conte aspetta di incontrare Steven Zhang per capire se c’è e qual è il progetto per mantenere l’Inter competitiva anche in presenza di una riduzione dei costi".