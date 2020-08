A commentare la dura sfuriata di Antonio Conte dopo Atalanta-Inter è intervenuto anche Maurizio Pistocchi, che ha definito inaccettabile una frase in particolare dell’allenatore nerazzurro:

“Stimo Conte, tecnico bravo e appassionato. Ma se dice ‘Bisogna essere forti SOPRATTUTTO FUORI DAL CAMPO’, dice una cosa, per me, sportivamente inaccettabile e che mette in discussione i suoi stessi successi“.