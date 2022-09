Pistocchi duro con l’Inter: “Calcisticamente arretrata, Napoli il top. Ai nerazzurri manca…”

Dopo la prima partita di Champions League Maurizio Pistocchi ha analizzato la prestazione delle squadre italiane: "Sia Juve che Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una bella notizia- stravince il Napoli, 4:1 al Liverpool. Non a caso, perché è la squadra che gioca il calcio migliore. E non da oggi. Nel secondo tempo il Psg poteva fare 3 gol, il Milan ha giocato alla pari, l’Inter è calcisticamente arretrata, il Napoli top".