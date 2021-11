Pistocchi: “Errori arbitrali? Ecco cosa farei se fossi il designatore”

Le parole del giornalista: "Se io fossi il designatore degli arbitri di Serie A, farei ogni settimana un percorso per spiegare dove e quali siano stati gli errori di giornata"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così degli errori commessi dagli arbitri nelle ultime partite: "Se io fossi il designatore degli arbitri di Serie A, farei ogni settimana un percorso per spiegare dove e quali siano stati gli errori di giornata. D’altronde, il regolamento calcistico è un po’ come il codice della strada: se passi con il rosso, prendi la multa. Non c’è interpretazione, ma è un dato di fatto. Non è semplice, in alcune occasioni, come nel caso dei falli di mano; però, lavorandoci…".