Pistocchi: “É evidente che i medici hanno considerato il problema evidenziato da Lukaku…”

“Inter-Cagliari si è giocata il 26.1, il primo caso accertato di COVID-19 in Italia è datato 21.2. É evidente che i medici hanno considerato il problema evidenziato da Lukaku una semplice influenza”. Con questo intervento sui social Maurizio Pistocchi ha liquidato la questione sollevata da Romelu Lukaku, in una diretta Instagram andata in onda ieri. Le parole dell’attaccante nerazzurro avevano aperto una polemica ma già dalle diverse date citate era risultato comprensibile che il giocatore avesse fatto un po’ di confusione. Pistocchi ha concluso dicendo: “Molti giocatori hanno rischiato grosso e le società – tutte – hanno peccato di leggerezza”.