Pistocchi: “Futuro Inter? Mi dicono che una banca d’affari americana…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Conte ha fatto un lavoro straordinario, a pensare che non c'è un presidente da novembre. Zhang è tornato soltanto due giorni fa. La squadra non è la migliore, ma con la voglia del tecnico, la tenacia, hanno costruito un sogno. Conte per me ha fatto un'impresa. Adesso comincia il difficile. Il tecnico vuole salire ancora un gradino, chiederà un progetto: ma l'Inter è in grado di fare un progetto adesso? Mi dicono che una banca d'affari americana è in grado di reperire un socio di minoranza che mette 250 milioni di euro, si porterà avanti la società fino a Natale, poi si vedrà. E' la prima volta nella storia che una società straniera vince un campionato di massima serie. Un fatto epocale. Sui nerazzurri ci sono molti interessi".