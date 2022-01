Pistocchi: “Vlahovic-Juve e Gosens-Inter? Da un punto di vista sono entrambe operazioni folli”

Maurizio Pistocchi, a New Sound Level 90 FM, ha commentato così le operazioni Vlahovic-Juve e Gosens-Inter

"La questione è molto semplice. Sia Gravina che Marotta hanno chiesto allo Stato dei ristori vantando l’importanza sociale e politica dello sport. Tutti però dimenticano di dire che la Lega Italiana è la peggiore tra i top 5 campionati, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell’immagine, abbiamo stadi brutti e società indebitate con un gap gestionale di un miliardo di euro. In questo contesto io mi trovo totalmente dalla parte dello stato, perché il calcio deve dimostrare di voler invertire questa tendenza punendo gli illeciti e sanzionando chi non rispetta le regole; invece in questo contesto ogni società fa come vuole. L’Inter con Gosens e la Juve con Vlahovic hanno compiuto operazioni sì utili da un punto di vista tecnico, Vlahovic riuscirà a dare un’identità più definita alla Juve, ma dal punto di vista puramente gestionale sono operazioni folli. Detto ciò, la Juventus è comproprietà di un agglomerato ricchissimo e probabilmente dietro questa operazione c’è l’assenso di John Elkann. Se la situazione però peggiorerà tra qualche anno dovranno fare un altro aumento di capitale; possono permetterselo ma è tutto tranne che un esempio di gestione virtuosa. In questo ultimo triennio Inter, Milan, Roma e Juventus hanno perso insieme 1,3 miliardi di euro. Credo che una situazione di questo tipo non sia accettabile e sia offensiva nei confronti delle persone in un momento storico come questo".