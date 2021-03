Pistocchi: “Ibra sugli scudetti a Sanremo? Pochi hanno i cog….i di dire…”

Le parole del giornalista: "Sono pochissimi i calciatori che hanno i coglioni di dire ciò che pensano e le cose come stanno, anche se sono verità scomode"

Intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così del discorso di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo sugli scudetti, nel quale non ha nominato i due vinti con la Juventus, poi revocati: "Non mi meraviglio mai di quello che dicono i giocatori. Sono pochissimi i calciatori che hanno i coglioni di dire ciò che pensano e le cose come stanno, anche se sono verità scomode. Hanno tolto la stella allo stadium a Boniek, è successo un casino dopo le dichiarazioni di Conte. Succede spesso in questo calcio".