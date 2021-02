Pistocchi: “Inter forte ma non per le individualità: rispetto a Milan e Juve…”

Il pensiero del giornalista sulla lotta Scudetto con i nerazzurri protagonisti e in corsa insieme a Juventus e Milan

"Che la Juve ha oltre a due titolari in difesa forti, ha anche due non titolari altrettanto forti. E che l'Inter ha una squadra forte non tanto per le individualità quanto per il gioco. Il Milan sorprende. Non pensavo all'inizio potesse fare così. Ha trovato un grande leader in Ibrahimovic, oggi grazie a lui ci si allena molto intensamente. Il gruppo si è consolidato, ci credono, poi è stato fatto un ottimo mercato. Il segreto è Massara, che ha lavorato con Sabatini ed è una risorsa importante, che ha portato ottimi giocatori. Credo che lotterà per lo Scudetto fino alla fine. Inter e Juventus sono più forti a livello di rosa, ma il Milan è lì. La Juventus può fare molto meglio a livello di gioco. Con questa idea di calcio farà fatica anche col Porto. Ha le potenzialità per fare di più e meglio".