Pistocchi: “Inter attenta, Juve modesta: partita che verrà ricordata solo per…”

Il gol di Dimarco ha permesso all'Inter di battere la Juventus e centrare la finale di Coppa Italia al termine di una partita in gestione, con i bianconeri davvero mai pericolosi dalle parti di André Onana.

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto su Twitter per commentare la partita:

"All'Inter basta il gol di Dimarco e una partita di attenta gestione per andare in finale. La Juve di Allegri molto modesta e con poco coraggio batte il record di Del Neri (4 sconfitte consecutive). Partita che verrà ricordata solo per il risultato"