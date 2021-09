Pistocchi: “Inter, passo indietro con lo Shakhtar. Skriniar salvato 3 gol, Conte…”

Meglio la sfida di Champions di un anno fa, secondo il giornalista sportivo: analisi di Shakhtar-Inter

A Maurizio Pistocchi l'Inter di ieri non è piaciuta. Il giornalista sportivo ha voluto, anzi, mettere in risalto come la partita con lo Shakhtar di un anno fa avesse mostrato più valori in campo. "Il 27/10/2020 Shakthar-Inter finì 0:0, con netto predominio nerazzurro: tiri in porta-12>4-e possesso palla-59%. Un anno dopo è finita ancora 0:0 ma lo Shakthar ha tirato di più in porta-12>11, e dominato il possesso palla-66%. Passo indietro".