Pistocchi: “Inter? Ma quale contropiede! Fatti non chiacchiere: le statistiche dicono…”

Prosegue il dibattito in merito al gioco dell'Inter di Antonio Conte. Pistocchi ha un'idea molto precisa in merito...

Maurizio Pistocchi è tornato sul tema caldo di questi giorni, il gioco dell' Inter di Antonio Conte : "La vulgata del momento è “l’Inter di A. Conte fa solo contropiede”. Ma i dati statistici dicono che è seconda (dopo l’Atalanta) per durata degli attacchi con gol e prima per la media dei passaggi negli attacchi con gol-13-davanti all’Atalanta.”La biscia si rivolta ai ciarlatani”.

Pistocchi ha poi concluso rispondendo ad un tifoso: "Contropiede? Sappiamo bene che si può fare transizione con più o meno passaggi, ma tutte le statistiche dicono che l’Inter inizia a costruire dal basso e fa in media più passaggi di tutti per arrivare al gol. Fatti non chiacchiere".