Pistocchi: “Inter? Piena di scarsi che non sanno fare un passaggio. Juve può vincere se…”

Le parole del giornalista ai microfoni de "I Tirapietre": "Se Pirlo ha le palle di mettere fuori Ronaldo in altre occasioni, la Juventus può vincere ancora il campionato"

Intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", Maurizio Pistocchi , giornalista, ha parlato così della corsa scudetto, soffermandosi sul momento della Juventus e dell' Inter : "Come ho detto più volte, è Ronaldo che si è comprato la Juventus, nonostante prenda 60 milioni all'anno. Adesso è un problema. Se Pirlo ha le palle di metterlo fuori in altre occasioni, la Juventus può vincere ancora il campionato. Ho visto l'Inter , non è niente di eccezionale e ha tanti giocatori scarsi che non sono capaci di fare un passaggio.

Caso passaporti Inter-Recoba? L'Inter prese una multa di un miliardo e mezzo per quella vicenda lì. Ci fu una vertenza sollevata dalla Lazio, erano coinvolte anche Udinese, biancocelesti, un'altra squadra e l'Inter. La norma dei cinque extracomunitari fu abolita e per quel motivo lì l'Inter non ebbe una condanna più pesante. Scudetto prescritto all'Inter? Secondo una teoria degli juventini, fu una relazione del procuratore Palazzi, ma non fu prescrizione. Nel caso ci fosse stato un processo era tutto da verificare. In quella situazione Calciopoli ci furono una serie di sentenze. Palazzi aveva chiesto la retrocessione in Serie C2 per la Juventus".