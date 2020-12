Pistocchi: “Inter deve vincere lo scudetto? La Juve deve vincerlo: scemenza parlare di…”

“L’Inter non ha più le Coppe e non ha scuse, deve vincere lo scudetto”. Questa posizione è sempre più diffusa tra social e opinionisti e la pressione sulle spalle dell’Inter cresce. Non è d’accordo Maurizio Pistocchi, che ha voluto analizzare gli obiettivi della squadra rapportandoli ad alcuni parametri fondamentali: “Se la Juventus con il primo monte ingaggi non vince il modesto campionato di serie A è un problema, se non lo vince chi ha 87 milioni di stipendi in meno e non vince da 10 anni è normale. Il fatturato è quello che consente di ingaggiare i giocatori più bravi, il monte ingaggi il parametro che indica chi ha allestito la rosa più competitiva. In Italia la Juventus è la prima per fatturato e monte ingaggi: deve vincere. Oggettivamente l’Inter è passata dal 4° posto a -21 dalla Juve al 2° posto a -1 punto e in finale di Europa League. Parlare di fallimento è una scemenza”.