Pistocchi: “Italia, Mancini straordinario ma non basta. Alcuni pensano…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle difficoltà che sta attraversando la nazionale azzurra

Maurizio Pistocchi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato dei problemi palesati dall'Italia di Mancini nell'ultimo periodo: "Mancini è stato straordinariamente bravo negli scorsi europei, ma questo non basta se alle spalle non hai struttura, se hai una federazione che non crea futuro e dal punto di vista economico la situazione è disastrosa. Dal '90 ad oggi, abbiamo quasi sempre fondato i nostri risultati su pareggi e rigori. Diciamo che le Italie dell'82 e del '94 non le abbiamo più viste. Alcuni pensano che la vittoria sia figlia di prodezze individuali, ma il calcio è un gioco collettivo. Pochi gol? Basta guardare la classifica dei marcatori della Serie A. C'è solo Immobile e il resto sono tutti stranieri. Non abbiamo fatto scelte per valorizzare il nostro patrimonio. E' un problema grosso non risolvibile nel breve"