Pistocchi: “Lazio? Veniva da un lungo periodo con Inzaghi. E’ normale che…”

Le parole del giornalista: "La Lazio dopo 14 giornate ha gli stessi punti dello scorso anno. Il rendimento non è così peggiorato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così del momento della Lazio, che non sta vivendo un momento positivo in campionato: "La Lazio dopo 14 giornate ha gli stessi punti dello scorso anno. Il rendimento non è così peggiorato così come qualcuno vuole far credere. Ci si aspettavano delle cose da lui, forse senza guardare la rosa. Quando cambi mentalità e idea di gioco devi avere pazienza. E la società ha ben capito questo. La Lazio veniva da un lungo tempo con Inzaghi. Il passaggio dalla difesa a 3 a 4 comporta dei cambiamenti. Io non mi aspettavo molto di più. Penso che sia un normale periodo di apprendimento. Probabilmente la Lazio tornerà, anche col mercato di gennaio si migliorerà qualcosa".