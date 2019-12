Pistocchi: “Llorente-Politano non sposta gli equilbri. Il Napoli dall’Inter prenda…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così la trattativa in corso tra Inter e Napoli per uno scambio di prestiti tra Matteo Politano e Fernando Llorente: “Napoli e Inter stanno chiudendo lo scambio Llorente-Politano? Io credo che siano due operazioni che non spostano gli equilibri. Magari entrambe le società potrebbero avere qualche vantaggio oppure no. Bisogna vedere, ma non mi sembra nulla di eclatante. Il calciatore ideale per il Napoli è Godin. Il difensore dei nerazzurri, in coppia con Kalidou Koulibaly, farebbe delle cose eccelse. Al Napoli manca un difensore come lui, capace di impostare l’azione e con il senegalese formerebbe la classica coppia perfetta. Vedremo se Aurelio De Laurentiis farà un regalo importante al tecnico Gattuso”.