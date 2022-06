Pistocchi: “Lukaku-Inter? Marotta meriterebbe l’Oscar. Dybala con Lautaro…”

"Se Marotta riuscisse a fare un’operazione del genere bisognerebbe dargli un Oscar. Il discorso che faccio è diverso, abbiamo visto pregi e difetti di Lukaku, in Inghilterra ha fatto fatica, io credo che per l’Inter sarebbe più fattibile un’accoppiata Dybala-Lautaro. La situazione Pogba e la situazione Lukaku sono diverse. Pogba lo hanno preso a zero al suo arrivo alla Juve, Lukaku invece no, se lo vogliono lo devono pagare. L’unico modo mi dicono sia un prestito con un pagamento rateale a seguire, non è un’operazione così complicata.

Lautaro per me è uno dei primi attaccanti europei, l’ho visto tante volte giocare anche in Argentina ed è davvero forte per me e se lo metti con uno con caratteristiche diverse, parlo di Dybala, può diventare un’accoppiata devastante. Dybala non è Messi, su questo aveva ragione Allegri, una delle poche cose interessanti dette nell’intervista a Dazn, se ho un allenatore che prende 9 milioni all’anno e dice che l’importante è solo vincere, che non importa il gioco, allora non gli do 9 milioni all’anno, 500mila sono già abbastanza (ride, ndr)"