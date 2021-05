Pistocchi: “Merito alla Juve ma anche a chi è riuscito a batterla: Antonio Conte”

Il tweet del giornalista: "Bisogna rendere merito al suo ciclo vincente, che costituisce un record irripetibile, e al grande lavoro di chi è riuscito a batterla: Antonio Conte"

"Per nove anni, scudetto più scudetto meno, la Juventus ha dominato la serieA. Oggi che anche per la matematica la serieA cambia padrone, bisogna rendere merito al suo ciclo vincente, che costituisce un record irripetibile, e al grande lavoro di chi è riuscito a batterla: Antonio Conte". Così Maurizio Pistocchi, giornalista, in merito alla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, che è riuscita a detronizzare la Juventus dopo nove anni di dominio in Italia.