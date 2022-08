Pistocchi: “Napoli da scudetto per idee e qualità. Kim e Kvara dentro con autorità”

Prova piuttosto convincente da parte del Napoli di Spalletti all'esordio stagionale in Serie A contro l'Hellas Verona. Gli azzurri si sono imposti al Bentegodi per 5-2, strappando applausi non solo dei propri tifosi. Anche Maurizio Pistocchi, su Twitter, ha elogiato la prova di Osimehn e compagni.