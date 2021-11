Pistocchi: “Napoli? L’Inter ha dimostrato di essere fortissima. C’è da dire…”

Le parole del giornalista: "La prestazione del Napoli non è stata all'altezza della situazione per almeno sessantacinque, settanta minuti"

Intervenuto ai microfoni di Canale 8, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così della gara tra Inter e Napoli, terminata con una vittoria dei nerazzurri: "La prestazione del Napoli non è stata all'altezza della situazione per almeno sessantacinque, settanta minuti. L'Inter ha dimostrato di essere una compagine fortissima. Eppure voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. In primo luogo è arrivata la sconfitta inattesa del Milan contro la Fiorentina. Chi poteva prevederla? C'è da dire anche che il Napoli resta la squadra con la migliore differenza reti. La compagine di mister Luciano Spalletti può vantare un più che lusinghiero +19 contro il +17 dell'Inter e il +14 del Milan. Sono numeri importanti arrivati ormai a oltre un terzo del campionato. Ma è chiaro che bisognerà anche interrogarsi sulla prestazione del Napoli, capire perché i partenopei abbiano deluso per buona parte del match con i nerazzurri".