Pistocchi: “Il Napoli ha tutto per giocarsi lo scudetto ma rispetto a Inter e Juve…”

Intervenuto a Radio Marte, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così della lotta scudetto, mettendo il Napoli tra le candidate:

“Cosa manca per essere da Scudetto? A mio modo di vedere niente, in tutti i settori la squadra è competitiva. Gattuso vuole molti giocatori bravi a rovesciare il campo, anche quando è mancato Osimhen si è vinto e segnato. Cosa può avere di meno rispetto ad altre? Rispetto alla Juventus, la profondità della rosa. Rispetto all’Inter, meno fisicità. Invece rispetto al Milan, non ha la continuità. Il Napoli ha tutte le carte in regole per giocarsi lo Scudetto”.