Pistocchi: “Orsato? Spiegazione non convincente. Pjanic da rosso diretto. Se l’Inter…”

Le parole del giornalista a Radio Marte: "Se a vincere fosse stata l'Inter e non la Juve, quella sera, lo scudetto se lo sarebbe aggiudicato il Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato così le dichiarazioni di Daniele Orsato di ieri in merito al fallo di Pjanic su Rafinha del 2018: "Trovo la sua spiegazione apprezzabile ma non convincente. Mi spiego. La spiegazione data da Orsato è apprezzabile, perché l'onestà è da apprezzare, ma non è convincente nel senso che la dinamica ci ricorda che, in quel caso, Orsato aveva quasi in mano il cartellino; e in più c'è il famoso caso dell'audio sparito a fine gara.