Pjanic-Rafinha, Pistocchi: “Questo il tratto più sconfortante. In un Paese serio…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista commenta il servizio delle Iene

Le Iene sono tornate sulla mancata espulsione di Pjanic durante Inter-Juventus dell'aprile 2018, con Orsato arbitro e Valeri al VAR. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi commenta così l'episodio: "Il tratto più sconfortante della vicenda è legata proprio al video, cioè che tutto quello che ci avevano raccontato in relazione agli episodi non era vero. Ci è stato detto che non c’era stato colloquio, che non c’era audio e video".

"In quella partita ci sono stati numerosi errori, anche a vantaggio dell’Inter. Ma non è questo il punto. L’episodio di Pjanic è clamoroso perché avvenuto sotto gli occhi dell’arbitro. Il giudice è l’arbitro ma se mente e viene scoperto a mentire che tipo di credibilità può avere? Io penso che in un Paese serio stamattina Orsato, Rizzoli e Valeri avrebbero dato le dimissioni. Il video è come le intercettazioni, le immagini sono lì e parlano da sole. C’è anche l’indicazione che viene data, cioè di dare il giallo. La cosa che mi ha lasciato esterrefatto riguarda il fatto che gente che fa il nostro lavoro non ha voluto dare un parere. Ma perché, di cosa avevano paura? Che male c’è a dare un parere se quel parere è onesto e corretto? Questo mi fa pensare moltissimo".