Pistocchi: “Scudetto? Discorso chiuso. Juve fortunata? Fa sorridere perché…”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’ultimo turno della Serie A e della corsa al titolo: “È stata una giornata importante, si è concluso il discorso sulla lotta Scudetto. Juve-Atalanta una bella partita, ha messo in difficoltà la Juve nel primo tempo. Ha gestito prima del gol di Zapata la situazione in maniera magistrale. Nella ripresa è stata meglio la Juve. Bella partita per le giocate e la qualità del gioco. Continuano a essere determinanti questi falli di mano, di cui l’80% sono giusti ma con questo protocollo però non si capisce più nulla“.

Pistocchi ha poi aggiunto: “Fa sorridere sentire che la Juve è stata fortunata. Ha avuto fuori Chiellini, Demiral, De Ligt si è dovuto ambientare nella nuova piazza. Chi si aspettava la Juve è rimasto deluso, era ovvio che non si poteva vedere il gioco visto a Napoli, ci sono giocatori diversi. Un rischio cambiare un allenatore vincente con Sarri. Credo che la vera Juventus si vedrà il prossimo anno. Intanto si accontentano di vincere“.