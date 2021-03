Pistocchi: “Spalletti ottimo allenatore, lo vedrei bene alla Fiorentina. Darebbe…”

Spalletti uomo giusto per il futuro della Fiorentina. Ne è convinto il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha parlato a TMW Radio

PIRLO - "Nedved ha confermato Pirlo anche per il prossimo anno. Era un rischio per la panchina bianconera per tanti motivi, però ho visto le partite e le idee non sono affatto male. E' stato anche sfigato, ma ci sono cose da mettere a posto, soprattutto in mezzo al campo. E' una squadra che deve giocare 4-3-3, perché nella sua costruzione tecnica c'è quel modulo. E' mancata la fase offensiva a questa squadra".