Pistocchi: “Spalletti buonissimo allenatore. All’Inter decisioni scomode”

Luciano Spalletti potrebbe accomodarsi sulla panchina del Napoli la prossima stagione. Di questa ipotesi ha parlato Maurizio Pistocchi ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue considerazioni: "Si tratta di un buon allenatore, ha fatto risultati importanti e ha un carattere molto forte. All'Inter ha preso decisioni scomode, dal punto di vista tecnico le sue squadre difensivamente non sono granché. Personalmente penso che sia un buonissimo allenatore ma se fossi in De Laurentiis valuterei anche altre opzioni. Cito per esempio De Zerbi e Ballardini, che hanno un'ottima media punti. Sarri? L'immagine conta se vai in televisione o a fare cinema, non quando alleni".