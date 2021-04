Pistocchi: “Superlega business fatto da chi ha una situazione debitoria compromessa”

Le parole del giornalista a Kiss Kiss: "Hanno toccato il divertimento della povera gente. E troveranno tanti ostacoli per il loro progetto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Maurizio Pistocchi , giornalista, ha parlato così della creazione della SuperLeague : "UEFA e FIFA da un secolo introitano somme gigantesche sfruttando uno spettacolo. Così non va bene. Chi gestisce dovrebbe avere una percentuale, ma non così tanti soldi. Ricordiamoci cosa è successo alla FIFA e le organizzazioni dei Mondiali. Il calcio non deve perdere il primato di sport più amato dal popolo, dove regna la meritocrazia. La Superlega è semplicemente un business messo in piedi da chi ha una situazione debitoria compromessa.

E così vogliono risolvere i problemi. Basta vedere il comportamento dei club, tre inglesi sono dal quinto posto in giù. Ad esempio, che senso ha il Tottenham che non ha vinto niente e non conta niente? Di rimando, Ajax escluso. Invito a fare una considerazione: se alle spalle hanno un colosso di banca come Jp Morgan, secondo voi non hanno fatto verifiche dal punto di vista legale? La risposta è sì, ma così uccidono il gioco del calcio e tanti personaggi dello sport si sono espressi in maniera molto dura. Hanno toccato il divertimento della povera gente. E troveranno tanti ostacoli per il loro progetto".