Pistocchi: “Toro-Inter? Dopo il fallo su Lautaro Rocchi disse che certi rigori…”

Marco Macca

Continua a far discutere il rigore non concesso al Torino per fallo in area di Ranocchia su Belotti nell'ultima partita di campionato contro l'Inter. Sull'argomento, Maurizio Pistocchi ha scritto:

"Il 5/10/2021, dopo Verona-Inter, il designatore Rocchi commentò così il fallo da rigore su Lautaro: 'Abbiamo chiesto ai ragazzi di NON DARE quel tipo di rigore'. Dopo fallo da rigore su Belotti in Torino-Inter, non concesso da Guida, dovrebbe dare le dimissioni?".