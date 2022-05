Pizarro: “Mourinho garanzia, parla la storia. Il suo lavoro vale doppio”

Le parole dell'ex centrocampista su Mourinho: "Però all’inizio ha trovato le stesse difficoltà di chi lo ha preceduto"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, David Pizarro, ex centrocampista di Inter e Roma, ha parlato così della stagione dei giallorossi e di Jose Mourinho: «Mou è una garanzia, la storia parla per lui. Però all’inizio ha trovato le stesse difficoltà di chi lo ha preceduto e la Roma, per scelte economiche, non ha potuto costruire la squadra che lui aveva in mente. Per questo il suo lavoro vale doppio», le sue parole.