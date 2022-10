Pizzi: “Inter, è una grande opportunità. Serve personalità per reggere l’urto”

Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Barcellona

Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Barcellona di questa sera:

“Le assenze importanti del Barcellona sono nel reparto difensivo. La partita di stasera comunque è una grande opportunità, perché in caso di risultato positivo la qualificazione agli ottavi sarebbe molto vicina e potrebbe diventare una svolta per la stagione”.

“Anche la scorsa stagione gli è capitato di passare due mesi senza realizzare con continuità. Gli allenatori comunque stravedono per lui perché compie un grandissimo lavoro per la squadra".

“Il vizio de gol nonostante il passare del tempo non lo ha perso. Mi aspetto che questa possa fare una prestazione importante, grazie alla sua difesa del pallone e la ricerca di traiettorie per ribaltare il fronte”.

“Sarà un bellissimo banco di prova in una cornice incredibile. L’Inter dovrà avere la personalità per reggere l’urto iniziale del Barcellona e sfruttare i giocatori che possono far mare alla squadra di Xavi”.