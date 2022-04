Pizzi: “Con Conte in panchina l’Inter avrebbe già vinto questo scudetto”

Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Fausto Pizzi ha toccato alcuni temi caldi del campionato di Serie A

"Bisogna vedere cosa era in grado di fare la società l'estate scorsa. Doveva recuperare del denaro per permettersi una certa gestione. Recuperare un centravanti poi con le caratteristiche di Lukaku era difficile. Dzeko comunque ha fatto una buona prima parte di stagione, ha fatto giocare anche meglio l'Inter. Tolto Lautaro, non ci sono stati cambi all'altezza per una stagione così piena di impegni. Ha sempre avuto giocatori spremuti anche dalle Nazionali e questo lo hanno pagato".

"La Juve non ha mai giocato dominando il gioco. Credo che si adatterà molto, pensando soprattutto a Brozovic e ingabbiarlo, per poi ripartire velocemente. Vedo Dybala in un secondo momento se la sfida non si mette in un certo modo".