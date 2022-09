Pizzi: “Inter, calciatori devono stare più attenti a come parlano perché…”

“Quello che ho ribadito è che in questa prima parte di stagione la squadra non mi sembra brillante da un punto di vista fisico. Non penso sia una questione di reparto ma di squadra. Data questa condizioni la squadra sembra sfilacciata e ciò porta molta più difficoltà in difesa. Io penso che il primo anno di Inzaghi sia stato assolutamente positivo. Nelle dichiarazioni secondo me i calciatori devono cominciare a stare più attenti, soprattutto a quelle fatte in Nazionale, che magari vengono tradotte in maniera non perfetta. I nerazzurri hanno tutte le possibilità di arrivare a fare grandi risultati. Io non posso pensare, a oggi, che la società sia abbandonata a se stessa”.