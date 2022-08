Pizzi: “Inter, Lukaku e Lautaro coppia da 50 gol. C’è da ricordare…”

“Secondo me sì. Il ritorno di Lukaku è un innesto importante, anche perché non dev’essere inserito, dato che conosceva già perfettamente l’ambiente. Lui e Lautaro sono una coppia da 50 gol. In più sono stati portati a termine dei colpi in prospettiva come Asllani e Bellanova. Qualora avesse acquistato anche Bremer sarebbe stata la campagna acquisti perfetta. Bisognerà capire se uno tra Skriniar e Dumfries andrà via. Da valutare anche la situazione di Gosens, perché l’anno scorso nel suo ruolo Perisic è stato strepitoso. C’è da ricordare che il tedesco ha subito un grave infortunio e si spera che, anche visto l’esborso economico, possa ritornare al top. Asllani è un giocatore totale, che in un anno di Serie A ha fatto dei passi da gigante, bruciando le tappe. Si ritaglierà sicuramente uno spazio importante”.