Inter-Samp del 1991, Pizzi: “Fu una partita piena di emozioni. Il gol di Klinsmann…”

Fausto Pizzi torna su Inter-Sampdoria, stagione 1990/91. Gara che consegnò un pezzo di scudetto ai blucerchiati

Fausto Pizzi torna su Inter-Sampdoria, stagione 1990/91. In particolare l'ex giocatore ricorda la vittoria per 2-0 contro i nerazzurri a San Siro il 5 maggio 1991. "Era una grandissima Inter, reduce dallo Scudetto dei record, piena di nazionali e con il trio dei panzer tedeschi Matthaus-Brehme-Klinsmann, soprattutto con il Matthaus all’apice della sua carriera. In campionato ci fu la sfida con la Sampdoria di Gianluca Vialli e Roberto Mancini e lo scudetto si decise per degli episodi, come quasi sempre accade".