Pizzul: “Messi come Maradona? Non scherziamo. Diego basso e goffo ma…”

Lionel Messi come Diego Armando Maradona se dovesse vincere il Mondiale con l'Argentina domenica? Bruno Pizzul, storica voce Rai, non è per nulla di questo parere. Ne ha parlato nell'intervista concessa oggi a Libero: «Non scherziamo. Messi può arrivare ad avere più trofei in bacheca ma Diego era e resta inarrivabile e unico. Era un atleta basso e goffo ma in grado di realizzare, con il pallone, cose contrarie alle leggi della fisica».