MD – Pjanic potrebbe finire al Besiktas: il club turco accelera

Il centrocampista, che nelle scorse settimane era stato accostato a Inter e Juve, potrebbe finire in Turchia

La stampa turca rivela che Miralem Pjanic potrebbe finire al Besiktas in prestito per una stagione. Il 31enne centrocampista bosniaco ha un contratto con il Barça per altre tre stagioni, ma non è nei piani di Ronald Koeman.