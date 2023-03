Pjanic: “Juve seconda sul campo, spero di vedere il Napoli in finale di CL. Conte…”

Pjanic su Conte: "Non lo vorrei vedere alla Juventus perché vorrei sempre uno come Allegri: lui non si lamenta mai"

Matteo Pifferi

Miralem Pjanic, ex Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di Champions: «Conosco la mentalità del club e di Allegri, che sta facendo un lavoro straordinario in una situazione complicatissima. La Juve sul campo è seconda in classifica, dietro al Napoli. Credo che i bianconeri possano arrivare tra le prime 4 anche con il -15».

In Champions League?

«Bello vedere Milan, Napoli e Inter nei quarti. Spero che Spalletti arrivi in finale».

Conte, fresco di separazione dal Tottenham, punta a tornare in Italia. In quale panchina lo vedrebbe meglio?

«Sicuramente le offerte non gli mancheranno, Conte è un allenatore di grande spessore. Lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non nella Juventus in questo momento…».

Perché?

«Perché se fossi un dirigente, uno come Allegri lo vorrei sempre. Max sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno in un anno come questo dove è successo di tutto. È un grandissimo allenatore».