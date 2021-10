Pjanic: “Avevo bisogno di giocare. Koeman? Ha preso decisioni che non ho capito”

Il centrocampista, in un'intervista a BeIn Sports Turchia ha parlato del sui rapporto con Ronald Koeman

Miralem Pjanic, in prestito dal Barça al Besiktas, in un'intervista a BeIn Sports Turchia ha parlato di Ronald Koeman. Il tecnico è sempre più in bilico dopo una prima parte di stagione non esaltante. "Forse la squadra ha bisogno di un buon leader per andare avanti. Il consiglio del Barça prenderà le decisioni giuste". Il giocatore torna poi sulla passata stagione dove ha giocato poco: "Non so ancora cosa volesse esattamente Koeman, non ha cercato di spiegarmi le cose, o di trovare una soluzione. Ero io a chiedergli cosa voleva da me, cosa stavo facendo di sbagliato o giusto, per adattarmi più velocemente. In una stagione alla fine servono 17-18 giocatori per vincere titoli. Ma per lui non ci sono stati problemi nel mio modo di giocare, non mi ha dato risposte".