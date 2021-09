Pjanic: “Messi? Non se lo aspettava nessuno. Allegri numero uno, adoro Spalletti”

L'ex centrocampista del Barça, ora al Besiktas, Pjanic ha parlato del possibile ritorno alla Juve e della sua esperienza in blaugrana

Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista del Barça, ora al Besiktas, Pjanic ha parlato del possibile ritorno alla Juve e della sua esperienza in blaugrana:

«Ci sono stati dei contatti e degli appuntamenti con il mio agente, ma il mercato non è mai facile. Mi sarebbe piaciuto tornare e avrei fatto di tutto per ritrovare Allegri. Amo la Juventus, sono legato ai tifosi e ho un ottimo feeling con il presidente Agnelli. Però nel calcio bisogna guardare avanti e, siccome prima di tutto sono un professionista, adesso voglio togliermi delle belle soddisfazioni con il Besiktas».

Cosa non ha funzionato a Barcellona?

«Koeman ha avuto un atteggiamento con me che nessuno ha capito. Neppure Messi. Leo, lo scorso anno, mi ha detto più volte: “Ma perché non ti fa giocare? È successo qualcosa?”».

«L’addio di Leo non se lo aspettava nessuno ed è stato uno shock per tutti: aveva sempre giocato nel Barcellona. Cris, invece, è sempre stato abituato a tentare nuove sfide: ha vinto in Inghilterra, Spagna, Italia. E adesso ci riprova con il Manchester United».