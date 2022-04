Inter, Plastino: “Secondo me Inzaghi non accetterebbe l’idea di cedere Lautaro”

Le parole del giornalista: "Inzaghi quest'anno è nella sua migliore stagione come allenatore: guardate quello che sta ottenendo"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Michele Plastino, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter in vista della sfida contro la Roma di domani sera: "Ultimamente vedo in Lautaro tanti margini di crescita: un giocatore che ha quei colpi è un fuoriclasse. Io sarei dell'idea di tenermelo stretto tranne davanti a proposte straordinarie: poi bisognerebbe sentire anche Inzaghi. Simone quest'anno è nella sua migliore stagione come allenatore: guardate quello che sta ottenendo. E' un allenatore completamente maturato e nella sua migliore stagione: lui sta valutando Lautaro e anche lui lo vede in grande crescita. Per me lui non accetterebbe l'idea di una sua cessione, ma è il mio parere".