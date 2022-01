Plastino: “I tifosi dell’Inter sono in buone mani, Marotta fra i migliori in Europa”

Intervenuto a Sky Sport 24 per parlare delle mosse di mercato dell'Inter, Michele Plastino ha elogiato il lavoro fin qui svolto da Marotta

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24 per parlare delle mosse di mercato dell'Inter , il giornalista Michele Plastino ha elogiato il lavoro fin qui svolto da Beppe Marotta:

"Per le mosse di mercato dell'Inter, ritengo che i tifosi nerazzurri siano in ottime mani, perché hanno un dirigente fra i migliori in Europa come Marotta. E' uno preparato, che sa sempre quello che succede, è sempre preparato anche negli imprevisti".