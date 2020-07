Platini: “Secondo primo degli ultimi? Non mi stupisce detto da Conte. Vive attraverso le vittorie”

Intervistato dal Corriere della Sera, Michelle Platini ha parlato anche di Conte e della frase detta dal tecnico dell’Inter sul secondo posto:

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha detto: «Il secondo è il primo degli ultimi». Si trova d’accordo?

«Non mi stupisce detto da Conte, vive solo attraverso le vittorie: incarna quel che è lui. Ma non sei il primo degli ultimi, sei secondo e basta: capisco ciò che vuol dire, non so se è una cosa giusta».

Dopo nove scudetti consecutivi, quale deve essere il progetto della Juve?

«Lo sa Andrea Agnelli. La Juve è programmata per vincere. Le vittorie portano le vittorie, i soldi, i grandi giocatori: è un circolo».

Vincono sempre gli stessi che diventano sempre più forti. Il sistema va corretto?

«Essendo juventino a me non dispiace molto, ho lottato tanto per arrivare in alto con loro. Certo per il calcio italiano sarebbe più interessante avere squadre che danno fastidio. Se invece si riferisce al fair play finanziario le dico che non è stato fatto per punire, ma per aiutare i club all’inizio. Poi quando vedi che l’Uefa chiede due anni di sospensione per il Manchester City capisci che è tutto diventato più difficile. Bisogna avere sempre una visione per aiutare i club, dove tutti possono giocare e vincere. Una squadra piccola oggi ha sempre meno possibilità, invece dovrebbe poter giocare per aspirare al massimo. La speranza di poter far qualcosa di buono nel calcio e nella vita è il motore, se non c’è non vai da nessuna parte».