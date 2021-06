Euro 2020, Platini: “Francia favorita. Subito dopo metto il Belgio di Lukaku”

Le parole dell'ex calciatore: "Penso che la Francia non sia la 'presunta' favorita, è la favorita. La Francia oggi è al di sopra di tutti"

Intervenuto ai microfoni di FranceTvInfo, Michel Platini, ex calciatore, ha parlato così delle squadre favorite per la vittoria di Euro 2020: "Penso che la Francia non sia la 'presunta' favorita, è proprio la favorita. La Francia oggi è al di sopra di tutti, sia nella sua individualità che nel numero di giocatori che possono giocare per la Nazionale. Dopo la Francia metterei al primo posto i belgi: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Eden Hazard, sono bravi calciatori come Griezmann, Benzema e Mbappé, quindi i belgi hanno una buona squadra. I tedeschi li conosco molto meno, ma hanno dei giovani molto bravi, e poi ci sono Inghilterra, Spagna, Portogallo: ma dovremo giocare le partite!".