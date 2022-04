Plusvalenze, deferiti 61 dirigenti: tra loro Agnelli, Nedved e De Laurentiis

11 i club coinvolti, come comunicato direttamente dalla FIGC dopo l'indagine condotta dalla Procuratore Federale

Sono 11 i club e 61 i dirigenti deferiti dalla Procura Federale in seguito all'indagine condotta sul capo plusvalenze. Contestato la violazione dell'articolo 31 comma 1 del Codice di giustizia sportiva, che punisce "la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Covisoc e dagli altri organi di controllo della Federazione" e "per avere contabilizzato nelle Relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili, con effetti inevitabili anche sul bilancio". Se le società rischiano solamente una sanzione con diffida, i dirigenti rischiano squalifiche per almeno un mese. Situazione più grave per Parma e Pisa, accusate anche di "falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenti di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti": per loro si va da possibili punti di penalizzazione fino all'esclusione dal campionato.