La Stampa – Plusvalenze Juve: respinti i domiciliari chiesti per Andrea Agnelli

La procura di Torino aveva chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Juventus, Andrea Agnelli

Falso in comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. Sono queste le due ipotesi d’accusa che la procura di Torino ha formulato nei confronti dei componenti del Cda della Juventus, ai dirigenti con responsabilità strategiche, al collegio sindacale e al revisore legale a cui, oggi, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini iniziate nell’estate del 2021.

Secondo quanto riportato da La Stampa, “la procura di Torino aveva chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ma il giudice per le indagini preliminari le ha rigettate non ravvedendo pericoli di fuga, reiterazione di reato e inquinamento delle prove”.