Plusvalenze Juve, le intercettazioni: “Siamo una macchina ingolfata, con tutta la m…”

Secondo il Corriere della Sera sono diverse le operazioni di calciomercato citate nel decreto di perquisizione dei pm di Torino

Gianni Pampinella

Nell'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus, sono indagati il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, l’ex chief football officer Fabio Paratici, l’allora dirigente Marco Re e i due chief financial officer (in tempi diversi) Stefano Bertola e Stefano Cerrato.

"A un certo punto, sostengono le indagini della guardia di finanza coordinate dai pm di Torino, la Juve – in una intercettazione – arriva a essere paragonata a «una macchina ingolfata». Per un motivo che, qua e là, spunta sempre dalla telefonate captate dagli investigatori. «Proprio gli investimenti oltre le previsioni del budget e gli “ammortamenti e tutta la m. che sta sotto che non si può dire» sono stati tra le cause dello squilibrio economico e finanziario che ha portato la società Juventus spa ad essere appunto paragonata «a una macchina ingolfata»", si legga sul Corriere della Sera che riporta alcune intercettazioni".

"Un meccanismo identificato come «gestione Paratici». «Sono emersi, in più casi, riferimenti alla gestione Paratici, soggetto posto al vertice dell’area sportiva fino al giugno 2021, e artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze». Anche in questo caso, una conclusione che sarebbe confermata anche dalle intercettazioni: «Hanno chiesto di fa’ plusvalenze». E ancora: «Che almeno Fabio, dovevi fa’ plusvalenze e facevi plusvalenze»".

"Ma il sistema, secondo le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, era ben noto ai vertici del club: «Per quanto emerso dalle attività di ascolto, i vertici del cda della società bianconera, in primis il presidente Andrea Agnelli, appaiono, di fatto, ben consapevoli della condotta attuata dall’ex manager bianconero e delle conseguenze estremamente negative sotto il profilo finanziario, non certo derivanti solo dal contesto pandemico in atto». Anche qui, come da telefonata: «Sì, ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene!»".

(Corriere della Sera)