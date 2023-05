Pobega: “Non siamo contenti della nostra partita. Daremo tutto per ribaltarla”

"Non siamo riusciti a indirizzarla come volevamo. Non abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato. Abbiamo cercato di avere una reazione nel secondo tempo, ma non siamo stati così precisi nel farlo. Non siamo contenti della partita che abbiamo fatto, siamo consapevoli che c'è un'altra partita. Daremo tutto per ribaltarla".